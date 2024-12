Syrien: HTS-Auflösung und Wahlen in vier Jahren geplant

Pläne des Rebellenführers : Syrien: HTS-Auflösung - Wahlen in vier Jahren

29.12.2024 | 14:11 |

Neue Verfassung, Wahlen in vier Jahren, Auflösung der HTS-Miliz und der Geheimdienste - das kündigt der syrische Rebellenführer an. Doch Experten haben Zweifel an der Umsetzung.