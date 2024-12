Syrien: Erstmals Frau an die Spitze der Zentralbank berufen

Finanzexpertin Maysaa Sabrine : Syrien beruft Frau an Spitze der Zentralbank

31.12.2024 | 13:30 |

Die Übergangsregierung in Syrien hat erstmals eine Frau an die Spitze der Zentralbank berufen. Maysaa Sabrine habe bereits zuvor wichtige Ämter in der Bank innegehabt, hieß es.