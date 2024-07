Tag des Kusses 2024: Wie ein Kuss Geschichte schreiben kann

In mehr als 70 Nationen weltweit aber ist der gleichgeschlechtliche intime Kuss auch heute noch tabu . Ohnehin ist es in anderen Teilen der Welt auch heute nicht üblich, in der Öffentlichkeit zu küssen. Doch in vielen Ländern ist der Kuss beliebt und hoch angesehen: Als Ausdruck von Liebe, Freundschaft oder Ehrerbietung.