Lai Präsident in Taiwan: China soll Einschüchterung aufgeben

Vier Monate nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan ist Lai Ching-te am heutigen Montag als neuer Präsident der ostasiatischen Inselrepublik Taiwan vereidigt worden. In seiner Antrittsrede rief er China dazu auf, Einschüchterungsversuche gegen die Inselrepublik zu beenden. Vor Tausenden Anhängern sagte der Politiker der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) in Taipeh: