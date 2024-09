China warnt Deutschland nach Schifffahrt auf Taiwanstraße

Trotz Warnungen von der chinesischen Regierung fährt die Deutsche Marine durch die Taiwanstraße. China erkennt das Gebiet nicht als Internationales Gewässer an.

Die Truppen in dem Einsatzgebiet seien immer in höchster Alarmbereitschaft und gingen entschlossen gegen Bedrohungen und Provokationen vor. Die Armee habe See- und Luftstreitkräfte entsandt, um die deutschen Schiffe "zu überwachen und zu warnen".