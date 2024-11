Die Türkei ist eines der am engsten mit Russland verbundenen Nato-Länder. Erdogan telefoniert regelmäßig mit Putin und bot schon mehrfach an, im Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln . So hatte die Türkei gemeinsam mit den Vereinten Nationen ein Getreideabkommen vermittelt, was mittlerweile als gescheitert gilt.