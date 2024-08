Frankreich: Telegram-Gründer Pawel Durow festgenommen

Der Gründer und Chef des Kurznachrichtendienstes Telegram, Pawel Durow, soll am Samstag in Frankreich festgenommen worden sein. Der 39-Jährige sei am Abend auf dem Pariser Flughafen Le Bourget in der Nähe von Paris in Gewahrsam genommen worden, hieß es aus französischen Medienberichten zufolge aus Ermittlerkreisen.