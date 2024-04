Die TikTok-Uhr tickt: Wird die App in den USA verboten?

Auch Präsident Biden will Gesetz zustimmen

Experte: "Verbot unwahrscheinlich"

Nur so könne man das Unternehmen unabhängiger von China machen und damit auch die Gefahr von Wahlkampfeinmischung eindämmen: "China sammelt persönliche Daten von TikTok-Nutzern. Das stellt ein großes Risiko dar. Was kann man also tun? Der einzige Weg, das Risiko einzudämmen, ist, die Verbindung zu China zu kappen, denn die chinesische Regierung hat nun mal große Kontrolle über solche Konzerne. Und so wird nun versucht, TikTok zum Verkauf zu zwingen."