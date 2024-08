Tim Walz: Was man über Harris' Vize wissen muss

Kamala Harris will mit Tim Walz in den US-Wahlkampf ziehen. Der 60-jährige Gouverneur von Minnesota soll ihr Vizepräsidentschaftskandidat werden.

"Was mich an Tim beeindruckt, ist seine tief sitzende Überzeugung, für Familien der Mittelschicht zu kämpfen", teilte Harris über Instagram mit. Sie ging tiefer auf Walz' familiären Hintergrund ein und pries dessen politische Erfolge an. "Wir werden ein großartiges Team sein", schrieb sie weiter. "Wir werden diese Wahl gewinnen." Bei X fügte Harris hinzu: "Lasst uns jetzt mit der Arbeit loslegen." Sie verband die Ankündigung mit einem Spendenaufruf an ihre Unterstützer.