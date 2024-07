Russlands Kampagne mit Tom Cruise gegen Olympia 2024

"Hi everyone. It’s me, Tom Cruise, the actor": So beginnt ein Video, das derzeit auf der Plattform Telegram verbreitet wird. Hollywood-Star Tom Cruise ist zu sehen. Er begrüßt das Publikum. Die Stimme, die Aufmachung, alles wirkt wie eine hochprofessionell gemachte Netflix-Dokumentation, in der es um angebliche dunkle Finanzgeschäfte von IOC-Präsident Thomas Bach geht. Der Titel: "Olympics has fallen".