Ukraine-Krieg: Tote und Verletzte bei Angriff auf Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind bei einem nächtlichen russischen Angriff mindestens zwei Menschen getötet worden. Mindestens 54 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag im Onlinedienst Telegram mit. 38 von ihnen seien ins Krankenhaus gebracht worden, darunter sechs Kinder.

Am frühen Donnerstagmorgen hatten die Behörden eine Luftalarm-Warnung herausgegeben. In der Stadt waren Explosionen zu hören, wie ZDF-Reporterin Alica Jung aus Kiew berichtet. Auch Drohnen seien über Kiew zu hören gewesen.

Die US-Regierung erhöht den Druck: In London wird um ein Ende des Krieges in der Ukraine gerungen. Trumps Friedensplan belohne den russischen Aggressor, meinen Experten.

Luftschläge auch in anderen Teilen des Landes

Ukrainische Medien berichteten von russischen Luftschlägen auch in anderen Teilen des Landes. So meldete die "Ukrajinska Prawda", die Ukraine stehe unter massivem russischen Beschuss. In mehreren Städten seien Explosionen gemeldet worden. Der Bürgermeister von Charkiw, Igor Terekow, schrieb auf Telegram, seine Stadt werde aus der Luft angegriffen. Es seien Explosionen zu hören.

Laut US-Medien hat der US-Präsident in den Ukraine-Verhandlungen ein "finales" Angebot vorgelegt. "Was da zitiert wird, hätte auch so aus dem Kreml kommen können", so Sicherheitsexperte Mölling.

23.04.2025 | 5:24 min