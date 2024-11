USA: Trans-Abgeordnete McBride soll nicht auf Damen-WC dürfen

Sarah McBride zieht im Januar als erste Trans-Abgeordnete in den US-Kongress ein.

Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Mike Johnson will der ersten Transfrau im Kongress die Nutzung von Damentoiletten verbieten. Die Damen- und Herrentoiletten im Kapitol und in den Bürogebäuden des Repräsentantenhauses seien den "Personen des jeweiligen biologischen Geschlechts vorbehalten", teilte Johnson in einer schriftlichen Stellungnahme mit.