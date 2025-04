Ukraine-Gespräche in Paris: USA, Europäer und Ukraine beraten

Ukraine-Gespräche in Paris: Auch Deutschland vertreten

Auch der außen- und sicherheitspolitische Berater der geschäftsführenden Bundesregierung, Jens Plötner, nahm an dieser Gesprächsrunde teil. Macron telefonierte zudem mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj . Für den Nachmittag waren weitere Gespräche in verschiedenen Formaten angesetzt. Eine Pressekonferenz oder Wortmeldungen waren in Paris zunächst nicht angekündigt.

Die Menschen in der Ukraine müssen das Osterfest wieder in Kriegszeiten verbringen. Eine Bäckerei in Kiew möchte den Menschen durch ihr traditionelles Osterbrot Hoffnung und Wärme schenken. Auch an der Front.

