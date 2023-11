Treibstofflieferung aus Ägypten erreicht Gazastreifen

Das Palästinenser-Gebiet soll nun doch regelmäßig mit begrenzten Mengen an Treibstoff versorgt werden. Bislang hatte Israel das abgelehnt. 18.11.2023 | 0:18 min

UN-Hilfswerk: Mehr Treibstoff nötig

Das UN-Hilfswerk warnte zuletzt davor, dass im Gazastreifen der Treibstoff ausgeht. Die Lage im umkämpften Norden ist katastrophal. Vereinzelt können Menschen über Korridore fliehen. 13.11.2023 | 1:44 min

Israel hatte am Freitag die Einfuhr von Diesel für humanitäre Zwecke in den Gazastreifen genehmigt. Am Mittwoch war erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober wieder ein Tankwagen in den Gazastreifen gelangt. Er hatte rund 23.000 Liter Treibstoff an Bord. Dem Roten Halbmond zufolge gab es zudem am Freitag eine Lieferung mit rund 17.000 Litern.