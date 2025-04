Wie US-Präsident Trump mit dem Fall Garcia den Rechtsstaat testet

Analyse

Migrant in Gefängnis abgeschoben : Wie Trump den Rechtsstaat im Fall Garcia testet

von Katharina Schuster, Washington D.C. 18.04.2025 | 19:48 |

Er suchte Schutz in den USA: Nun sitzt Kilmar Abrego Garcia in einem Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador. Warum der Fall mehr als ein Einzelschicksal ist - und was er zeigt.