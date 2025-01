Donald Trump: Amtseinführung findet nicht im Freien statt

Deshalb habe er angeordnet, dass die Ansprache zur Amtseinführung, die Gebete und andere Reden am Montag in der Kuppelhalle des Kapitols stattfinden.

Sportarena statt Promenade

Nicht die erste Amtseinführung, die wegen Kälte verlegt wurde

Die US-Hauptstadt Washington kommt aus den Minusgraden nicht heraus - am Montag könnte es so kalt werden wie in Jahrzehnten nicht bei einer Amtseinführung. Zwar soll es nicht ganz so eisig werden wie bei Ronald Reagans zweiter Amtseinführung 1985.