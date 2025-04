Trump animierte Anlegern zum Kauf an der Börse

Vor Umkehr in Zollpolitik : Trump animierte Anleger zum Kauf von Aktien

10.04.2025 | 05:05 |

Am Morgen empfiehlt Donald Trump den Kauf von Aktien. Noch am selben Tag beschließt er das Aussetzen vieler Zölle, was erwartbar die Börsenkurse steigen lässt. Experten sehen das kritisch.