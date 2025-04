Rechtswissenschaftlerin: "Es ist ein Skandal"

Um drohende Anordnungen des Präsidenten abzuwenden, vereinbaren einige große Kanzleien einen Deal. 2024 erzielte das New Yorker Anwaltsbüro Paul, Weiss einen Umsatz von 2,63 Billionen Dollar. Sie waren an der Strafverfolgung von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol am 06. Januar 2021 beteiligt. Jetzt verspricht Paul, Weiss Dienstleistungen im Wert von 40 Millionen Dollar für favorisierte Organisationen und Projekte von Trump.

Im ZDF-Interview prognostiziert die Professorin der New Yorker Columbia Universität, dass Kanzleien so Mandanten, Mitarbeiter und die nächste Juristen-Generation verlieren werden.

Drei Kanzleien ziehen vor Gericht

Zu kämpfen sei ein Risiko für die Kanzleien, so Chemerinsky, aber ein viel größeres Risiko sei es nachzugeben. US-Präsident Trump werde sich nicht auf wenigen Anwaltsbüros beschränken. Am Freitag erschien ein offener Brief - unterzeichnet von mehr als 500 Anwaltskanzleien. Sie sprechen Kanzleien wie Perkins Coie ihre Unterstützung aus und nennen Trumps Anordnungen eine Bedrohung "für die Rechtstaatlichkeit". Allerdings hat laut New York Times - gemessen am Umsatz - keine einzige der 20 größten US-Kanzleien unterzeichnet.