Mutmaßliches Trump-Attentat: Anklage wegen versuchten Mordes

Am Montag hatte die Staatsanwaltschaft bereits einen Brief veröffentlicht , den Routh verfasst haben soll. In dem Schreiben - adressiert an "die Welt" - heißt es: "Dies war ein Attentatsversuch auf Donald Trump, aber ich habe Sie enttäuscht. Ich habe mein Bestes versucht und alles gegeben, was ich aufbringen konnte."