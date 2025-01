2000-Pfund-Bomben für Israel: Trump will Lieferung freigeben

US-Präsident Donald Trump will die Lieferung der von Israel bestellten 2000-Pfund-Bomben freigeben. Sein Vorgänger Joe Biden hatte diese zurückgehalten. "Wir haben die Lieferung freigegeben. Wir haben sie heute freigegeben. Und sie (Israel) werden sie bekommen. Sie haben für sie bezahlt und sie warten schon lange auf sie. Sie waren im Lager", sagte Trump vor Reportern an Bord der Air Force One.