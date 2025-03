Trump über steigende Autopreise: "Ist mir völlig egal"

Trump über seine Zollpolitik : Steigende Autopreise? "Ist mir völlig egal"

30.03.2025 | 05:37 |

Ab nächster Woche will Donald Trump Importzölle auf Autos erheben, die nicht in den USA gebaut wurden. Dass deswegen die Preise steigen dürften, sei gewünscht, so der US-Präsident.