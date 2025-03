In einer ungewöhnlichen Rede im US-Justizministerium hat US-Präsident Donald Trump kritische Berichterstattung über ihn scharf attackiert. TV-Sender wie CNN oder MSNBC, die zu "97,6 Prozent" negativ über ihn berichteten, seien der politische Arm der Demokratischen Partei, behauptete Trump. "Sie sind wirklich korrupt und illegal. Was sie tun, ist illegal."

Trump rechnet regelmäßig mit Medien ab

Trump bezeichnet etablierte Medien regelmäßig als "Feinde des Volkes" und zog schon in seiner ersten Amtszeit oder in Wahlkampfveranstaltungen über Journalisten her. Er drohte, unliebsamen Sendern die Lizenz zu entziehen. Den Zugang von Reportern der US-Nachrichtenagentur AP zum Weißen Haus schränkte er ein, weil AP den Golf von Mexiko nicht "Golf von Amerika" nennen will.