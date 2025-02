US-Bundespolizei: Rechter Podcaster Dan Bongino ist FBI-Vize

Bongino bringt wenig Polizeierfahrung mit. In den 1990er Jahren hatte er einmal vier Jahre lang für das New York Police Department gearbeitet und wurde später Ausbilder beim Secret Service, der Polizeieinheit, die unter anderem dem Personenschutz für US-Präsidenten organisiert.

Drei Wochen nach Amtsantritt stellt Trumps Regierung die Kontrollfunktion der Justiz in Frage. Die Opposition warnt: Die Demokratie sei in Gefahr.

Bongino ist ein getreuer Trump-Anhänger

Zuletzt war Bongino als rechter Podcaster und Fernsehkommentator aktiv. Ihm wurde immer wieder vorgeworfen, sich Verschwörungstheorien anzuschließen, oder diese zu verbreiten - etwa über die Corona-Pandemie oder die Erstürmung des Kapitols in Washington durch radikale Trump-Anhänger am 6. Januar 2021.

Am 6. Januar 2021 hatten Trump-Anhänger den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington gewaltsam gestürmt, wo zu der Zeit der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl 2020 gegen Trump formal bestätigt werden sollte. Infolge der Krawalle kamen fünf Menschen ums Leben. Trump hatte seine Unterstützer mit der unbelegten Behauptung aufgewiegelt, der Wahlsieg sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden. Seine Niederlage hat er nie eingeräumt. Und die Attacke wirkt bis heute nach.

Erst kürzlich hatte Bongino in einer Podcast-Folge Trump empfohlen, die Entscheidung eines Bundesrichters zu "ignorieren", der sich dem Kurs des Präsidenten entgegengestellt hatte. In einer Erklärung am Montag zu seiner Ernennung zum FBI-Vize kündigte Bongino dann an, er wolle sicherstellen, dass die US-Strafverfolgungsbehörden "die Werte und die Integrität aufrecht erhalten, auf die sie gegründet wurden".