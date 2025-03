Trump telefoniert mit Kanadas Premier: Versöhnliche Töne

US-Präsident Donald Trump hat erstmals mit dem neuen kanadischen Regierungschef Mark Carney gesprochen und ein Treffen direkt nach den Wahlen in Kanada angekündigt. Auffällig: Trump bezeichnete in einem späteren Post Carney korrekt als Premierminister.

Es war ein äußerst produktives Gespräch, wir sind uns in vielen Dingen einig und werden uns unmittelbar nach den bevorstehenden Wahlen in Kanada treffen.

Die Wahlen in Kanada sollen am 28. April stattfinden. Man werde an politischen, wirtschaftlichen und anderen Aspekten arbeiten, "die sich sowohl für die Vereinigten Staaten als auch für Kanada positiv auswirken werden", so Trump auf Truth Social. Wie andere Länder ist Kanada von den zusätzlichen Autozöllen der USA ab Anfang April betroffen.