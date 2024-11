Harris-Interview: Trump verklagt US-Sender CBS

Harris und Trump liegen wenige Tage vor der US-Wahl am Dienstag in Umfragen Kopf an Kopf. Am Freitag werden beide Kandidaten Wahlkampfveranstaltungen im umkämpften Bundesstaat Wisconsin abhalten. Rund 63,5 Millionen US-Bürger haben ihre Stimmen bereits vorzeitig abgegeben, mehr als 40 Prozent der Gesamtstimmen bei der Wahl 2020.