Zollstreit USA und China: Trump droht mit weiteren Zöllen

US-Präsident Donald Trump hat China mit weiteren drastischen Zöllen gedroht. Wenn Peking nicht bis Dienstag seine Importaufschläge von 34 Prozent auf US-Waren zurückziehe, würden am Mittwoch zusätzliche US-Zölle von 50 Prozent auf chinesische Einfuhren in Kraft treten, schrieb Trump am Montag in seinem Onlinedienst Truth Social.

Reaktion auf chinesische Gegenzölle auf US-Produkte

In einem Post zuvor hatte Trump China als "größten Übeltäter" bezeichnet. Die dortigen Märkte befänden sich auf Talfahrt, obwohl Peking Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent auf US-Importe angekündigt habe, schrieb er.

Zollspirale zwischen USA und China?

Trump hatte vergangenen Woche angekündigt, dass am Mittwoch neue Zollaufschläge auf chinesische Einfuhren in Höhe von 34 Prozent in Kraft treten sollen. Peking kündigte daraufhin eigene Aufschläge auf US-Importe in gleicher Höhe an.