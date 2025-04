Lange zu Friedensdeal: "Trump will die Schuld verschieben"

Anerkennung russischer Annexionen gegen sofortige Einstellung der Kämpfe. So soll der US-Deal mit Moskau aussehen. Was bedeutet das für die Ukraine? Die Analyse bei ZDFheute live.

"Ich glaube wir haben einen Deal mit Russland", sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend vor Journalisten im Weißen Haus. Laut Trump sei Moskau bereit für eine Einigung im Ukraine-Krieg . Es müsse nur noch eine Einigung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erzielt werden. Dies sei laut Trump schwieriger, als er zunächst erwartet habe.

Lange: "Trump will die Schuld verschieben"

"Er ist ja der größte 'Deal-Maker' aller Zeiten", so Lange. Trump habe sich das jedoch einfacher vorgestellt, als es ist.

US-Vorschlag: Viele Zugeständnisse an Russland?

US-Medien berichteten, dass ein US-Vorschlag an die Ukraine weitgehend russischen Forderungen entgegenkommt. Demnach könnte Russland die Kontrolle über Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja sowie die Krim faktisch anerkannt werden. Ein kleiner Teil des besetzten Gebiets in Charkiw könnte an die Ukraine zurückgegeben werden.