Militärexpertin Claudia Major spricht von einem "Diktatfrieden", der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter nennt es eine "Kapitulationsurkunde": Der mögliche Deal, den US-Präsident Donald Trump mit Russlands Präsident Wladimir Putin zur Beendigung des Krieges in der Ukraine aushandeln will, wird von zahlreichen westlichen Sicherheitsexperten und Außenpolitikern scharf kritisiert.

Was hat Trump vorgeschlagen?

US-Medien berichteten über einen in der vergangenen Woche der Ukraine vorgelegten US-Vorschlag, der den russischen Forderungen weit entgegenkommt. Den Medienberichten zufolge könnten die USA die russische Besetzung der ostukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja faktisch anerkennen - ebenso wie die 2014 erfolgte Annexion der Halbinsel Krim durch Russland. Ein kleiner Teil des von Russland besetzten Gebiets in Charkiw könnte an die Ukraine zurückgegeben werden. Laut dem Nachrichtenportal "Axios" will Washington zudem Moskau garantieren, dass die Ukraine niemals der Nato beitreten wird.

Wie wird die EU reagieren?

Welches Signal sendet das an Trump?

Für ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington ist die Reaktion der EU auch im Umgang mit Trump entscheidend. "Wir reden ja immer sehr darüber, was sendet das für ein Signal an Putin", so Theveßen am Mittwochabend bei "Markus Lanz".