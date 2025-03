Weitere Forschungsfelder stehen auf dem Prüfstand. Bereits jetzt erhalten Bildungsinstitute in Europa mehr Bewerbungen aus den USA . Für etablierte Forschungsteams ist das eventuell eine Option. Doch Dr. Brittany Charlton befürchtet, dass die junge Generation am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere aufgeben könnte. Conner Phillips will seinen Doktor machen und forscht am Nationalen Gesundheitsinstitut zu zerebraler Kinderlähmung, die mit einer frühkindlichen Schädigung des Gehirns zusammenhängt. Er selbst ist seit seiner Geburt betroffen. Doch er weiß nicht, ob und wie es weitergeht, deshalb engagiert er sich bei der Organisation "Stand Up For Science".