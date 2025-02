US-Präsident: Was bedeuten Trumps militärische Dekrete?

Derzeit sind etwa 100.000 US-Soldaten in Europa stationiert. Trump plant, 20.000 davon abzuziehen, was die Truppenstärke auf den Stand vor der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 zurückführt, erklärt Politikwissenschaftler Jason Davidson ZDFheute. Angesichts der breiten überparteilichen Einigkeit in den USA, dass China eine größere Bedrohung für die nationalen Interessen darstellt als Russland, ist der Abzug von Truppen aus Europa nachvollziehbar, so Davidson. Vorausgesetzt, die Truppen werden nach Ostasien verlegt, wo sie im Falle eines Konflikts mit China eine größere strategische Bedeutung hätten.