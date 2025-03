Trump: Es gibt Methoden für dritte Amtszeit - trotz Gesetz

US-Präsident Donald Trump hat wiederholt eine dritte Amtszeit für sich nicht ausgeschlossen - obwohl die Verfassung maximal nur zwei erlaubt. Viele seiner Anhänger wollten, dass er nach Ablauf seiner Amtszeit weitere vier Jahre im Amt bleibe, sagte Trump in einem Telefonat mit NBC News.

Aber er habe ihnen gesagt, dass "wir noch einen langen Weg vor uns haben, es ist noch sehr früh in der Regierung". Auf die konkrete Frage, ob er eine weitere Amtszeit anstrebe, antwortete der Präsident laut NBC: "Ich arbeite gerne." Und fügte auf Nachfrage hinzu:

Rollentausch mit Vance?

US-Verfassung erlaubt nur zwei Amtszeiten

Nachdem der frühere Präsident Franklin D. Roosevelt vier Mal in Folge gewählt worden war, wurde 1951 der 22. Zusatzartikel in der US-Verfassung verankert, der besagt, dass "keine Person mehr als zwei Mal in das Amt des Präsidenten gewählt werden soll".