Was Europa jetzt für seine Sicherheit tun muss

Der EU sei klar: Man könne sich nicht auf die USA verlassen, so ZDF-Korrespondent Ulf Röller. Daher sei man bereit, viele Schulden zu machen und eine Rüstungsindustrie aufzubauen.

Geld und Material ersetzen keine Führung

Angesichts der Annäherung von Präsident Trump und Kreml-Chef Putin solle die EU in die eigene Rüstungsindustrie investieren und nicht in die der USA, so Militärexperte Nico Lange.

06.03.2025 | 22:46 min