Trump: USA werden Gazastreifen übernehmen

Die USA würden unter anderem "für die Entfernung aller gefährlichen nicht explodierten Bomben und anderer Waffen in diesem Gebiet verantwortlich sein", führte Trump aus.

Benjamin Netanjahu ist der erste ausländische Staatsgast, den US-Präsident Trump seit seinem neuerlichen Amtsantritt in Washington empfängt.

Trump: Entscheidung "nicht leichtfertig" getroffen

Auf diese Weise sollten "eine unbegrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen und Wohnraum für die Menschen in diesem Gebiet" geschaffen werden. Den Gazastreifen bezeichnete er nach gut 15 Monaten Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas als "elendes Loch".

Trump will Gazastreifen dauerhaft umsiedeln

Die rund zwei Millionen Palästinenser, für die der Gazastreifen ihre Heimat ist, sollen nach Trumps Willen künftig dauerhaft in anderen arabischen Staaten der Region leben. "Man kann jetzt nicht in Gaza leben. Ich denke, wir brauchen einen anderen Ort", so Trump.