Gaza-Bewohner empört über Trumps Umsiedlungs-Pläne

In Israel dagegen, in der Regierungskoalition von Benjamin Netanjahu , können sie offenbar ihr Glück kaum fassen. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich kündigt an, man werde "die gefährliche Idee des palästinensischen Staates endgültig begraben". Von Seiten der Ultrareligiösen in der Koalition wird Donald Trump für seinen Vorschlag gar "ein Bote Gottes" genannt.