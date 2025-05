Südafrika: Was ist dran an Trumps Genozid-Vorwurf?

Die Kriminalstatistiken in Südafrika unterscheiden Fälle nicht nach Hautfarbe, doch die verfügbaren Zahlen zeigen ein klares Bild: Im letzten Quartal 2024 wurden insgesamt 6.953 Menschen im Land ermordet - zwölf von ihnen stammten aus der "Farming Community", wie es in der Statistik heißt, also aus der Landwirtschaft. Nur eines der Opfer war tatsächlich Farmbesitzer, die übrigen Getöteten waren Mitarbeiter, vermutlich mehrheitlich Schwarze. Ein ähnliches Bild zeigt sich in den vorangegangenen Quartalen. Die Statistik liefert also einen deutlichen Hinweis dafür, dass Gewalt in Südafrika weit verbreitet ist, sich aber nicht spezifisch gegen weiße Farmer richtet.