Donald Trumps Rechtsverständnis: Macht ohne Grenzen?

Bürokratie will Trump in Behörden wie der US-Entwicklungsbehörde (USAID) abbauen und so ging sein besonderer Regierungsangestellter Elon Musk deren Zerschlagung an, kürzte über 80 Prozent der Verträge. Nach Auffassung eines Richters am Mittwoch könnte das aber verfassungswidrig sein. Die von Musk angeführte Abteilung für Regierungseffizienz (Doge) dürfe aktuell keine weiteren Schritte unternehmen, um die Behörde aufzulösen, so der Bundesrichter.