Trumps Golfclub beschädigt: Protest gegen Nahost-Politik

Schmierereien am Trump Turnberry auf einem Golfplatz in South Ayrshire, der dem US-Präsidenten Trump gehört.

Die Polizei in Schottland untersucht den Fall. Ihnen sei am frühen Samstagmorgen gegen 4:40 Uhr (Ortszeit) eine Beschädigung des Golfplatzes und eines Gebäudes in Turnberry gemeldet worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. "Die Ermittlungen dauern an."