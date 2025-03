Geiseln: US-Präsident Trump schickt Hamas "letzte Warnung"

US-Regierung führt Gespräche mit Hamas

Die Islamistenorganisation hat nach israelischen Informationen noch 24 Geiseln und 35 Leichen von Verschleppten in ihrer Gewalt. Fünf von ihnen haben auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft - nur einer von ihnen, ein junger Mann, ist israelischen Angaben zufolge noch am Leben.

Ich schicke Israel alles, was es braucht, um die Sache zu Ende zu bringen. Kein einziges Hamas-Mitglied wird sicher sein, wenn Ihr nicht tut, was ich sage.

Hamas kritisiert Trump-Äußerungen

Bisher keine Einigung erzielt

Israel erhöht ebenfalls Druck

Auslöser des Kriegs war ein Massaker, das Terroristen der Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt hatten. In Israel waren mehr als 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. In Gaza wurden laut der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Verlauf des Kriegs über 48.300 Menschen getötet.