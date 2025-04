Handelsstreit mit China: Was hinter Trumps Zollpause steckt

An der Wallstreet schossen Aktienindices in die Höhe, dem Nasdaq bescherte die Zollpause den drittgrößten Gewinn seit dem 2. Weltkrieg. Und auch der Dax startete heute mit einem Plus von 8 Prozent. Diese extremen Kursausschläge in so kurzer Zeit sind ein echtes Novum, an das wir uns möglicherweise gewöhnen müssen. Denn eines steht fest: Donald Trump wird die Märkte auch weiterhin in Atem halten.