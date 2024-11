Wem's gefällt, der kann sich lebensgroße Pappaufsteller der Kandidaten ins Wohnzimmer stellen. Alltagsgegenstände wie Flaschenöffner gibt es etwa in Form von Kamala Harris. Und wer auf dem Golfplatz einen Lacher einheimsen will, der kann Golfbälle verziert mit Donald Trumps Gesicht kaufen. In den USA gibt es fast nichts, was es nicht gibt.