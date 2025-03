Wenn Trump Kiew-Hilfe stoppt: Zusammenbruch unwahrscheinlich

Zweitens ist bislang unklar, was "aussetzen" konkret bedeutet, worauf sich dieser Schritt bezieht und in welchem Zeitrahmen er erfolgen soll. Drittens sollte man in Anbetracht der bisherigen Inkohärenz auf Informationen vor Ort warten, um verlässlich beurteilen zu können, ob die Militärhilfe tatsächlich eingestellt wurde und was das in der Praxis bedeutet.