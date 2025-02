Trump-Stopp: UN warnen vor Millionen HIV-Todesfällen

Sogenannte PrEP-Tabletten schützen vor einer Ansteckung mit HIV. (Symbolbild) Quelle: Colourbox.de

Eine ganze Generation ist seit dem Höchststand Aids-bedingter Todesfälle vergangen. 20 Millionen Menschen weltweit starben qualvoll an Krankheiten oder Infektionen, die der Körper normalerweise bekämpfen könnte. Das trieb damals Angehörige auf die Straßen.

Und es drängte Regierungen zum Handeln: 2003 riefen die USA unter dem damaligen republikanischen Präsidenten George W. Bush "Pepfar" (President's Emergency Plan for AIDS Relief) ins Leben, eines der erfolgreichsten Auslandshilfe-Programme der Geschichte. Das HI-Virus, der Auslöser von Aids, ist heute kontrollierbar, auch wenn es noch immer keine Heilung gibt.

Von mehr als 39 Millionen HIV-Infizierten hat jeder Vierte keinen Zugang zu Therapie. Auf der Welt-AIDS-Konferenz mahnten die Vereinten Nationen, der Kampf sei noch nicht vorbei. 22.07.2024 | 1:28 min

Doch jetzt hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump Hunderte Millionen Dollar an Auslandshilfe eingefroren. Der Schritt führte zu Chaos in dem System, das seit über 20 Jahren Millionen Menschen am Leben hält.

UNAIDS rechnet mit Millionen Todesfällen

Obwohl eine Ausnahme für das Programm Pepfar erlassen wurde, beklagt das UN-Programm für HIV/Aids (UNAIDS) "viel Verwirrung". Für US-Mitarbeiter und Auftragnehmer sei es schwierig, Arbeit und Zahlungen inmitten der Turbulenzen wieder aufzunehmen - was bedeute, dass die Uhr für viele Menschen tickt. Plötzlich erhalten sie keine Medikamente mehr, um Aids in Schach zu halten.

Trumps Stopp der US-Entwicklungszusammenarbeit trifft auch Kenia. Lebenswichtige HIV-Medikamente fallen weg, was dramatische Folgen für Millionen hat. 06.02.2025 | 1:43 min

Aids-Stationen, in denen Menschen vor sich hinvegetieren - Gesundheitsexperten befürchten, dass diese Zeiten zurückkehren könnten, wenn die Trump-Regierung ihren Kurs nicht ändert oder keine andere globale Macht die Lücke füllt, und zwar schnell. UNAIDS hat damit begonnen, neue HIV-Infektionen seit dem Einfrieren der Hilfe öffentlich zu beobachten. Die Organisation rechnet wieder mit mehr Todesfällen:

In den nächsten fünf Jahren könnte es 6,3 Millionen Aids-bedingte Todesfälle geben. „ UN-Programm für HIV/Aids

Das schockt in einer Zeit, in der Nachlässigkeit in Bezug auf HIV zunimmt, der Gebrauch von Kondomen unter manchen jungen Menschen abnimmt und ein Medikament im Kommen ist, von dem einige glauben, dass es Aids für immer besiegen könnte.

In den 1980er-Jahren war die Sorge vor der Ansteckung mit HIV groß. Noch immer infizieren sich in Deutschland rund 1.800 Menschen pro Jahr. 01.12.2023 | 1:38 min

Ein Zusammenbruch des Immunsystems

"Ohne HIV-Behandlung überleben Menschen mit Aids in der Regel etwa drei Jahre", erklärt die US-Gesundheitsbehörde CDC. Für einen langen Zeitraum kommt es unter Umständen nicht zu wahrnehmbaren Symptomen.

Was ist HIV? Das Humane Immunschwäche-Virus (HIV) ist die Ursache für die Krankheit Aids. Es wird durch Körperflüssigkeiten wie Blut, Muttermilch oder Sperma übertragen. Der Erreger legt unter anderem bestimmte Immunzellen lahm. Deshalb kann das Abwehrsystem des Körpers Krankheitserreger wie Bakterien und Viren nicht mehr wirkungsvoll bekämpfen. Selbst an sich harmlose Infektionen können so zur tödlichen Bedrohung werden. Aids steht für Acquired Immune Deficiency Syndrome, auf deutsch: Erworbenes Immunschwäche-Syndrom. Medikamente zur HIV-Behandlung Millionen Menschen nehmen so genannte antiretrovirale Medikamente ein, die die Ausbreitung von HIV im Körper verhindern. Wenn diese Medikamente abgesetzt werden, kann sich das Virus im Körper wieder vermehren, und es könnte medikamentenresistent werden. Unkontrolliert durch eine Behandlung schreitet die Schädigung weiter fort. Das Immunsystem ist immer weniger in der Lage, Krankheiten abzuwehren. Bei jeder Tätigkeit, vom Essen bis zum Reisen, muss die mögliche Keimbelastung berücksichtigt werden.



HIV kann innerhalb weniger Wochen wieder nachweisbare Werte im Blut erreichen, wodurch Sexualpartner gefährdet werden. Babys, die von Müttern mit HIV geboren werden, können einer Infektion nur entgehen, wenn die Frau während der Schwangerschaft richtig behandelt wurde oder das Kind unmittelbar nach der Geburt behandelt wird. Wenn die Medikamente nicht eingenommen werden, steuert der Körper auf Aids zu, das Endstadium der Infektion.



Quelle: AP

Aber eine Person kann HIV leicht auf andere übertragen, und das Immunsystem wird anfällig für so genannte opportunistische Krankheiten. Zu diesen zählen nach Angaben der Nationalen Institute für Gesundheit Pilzinfektionen, Lungenentzündung, Salmonellen und Tuberkulose.

In einem Land wie Südafrika mit der weltweit höchsten Zahl an HIV-Fällen und einer der höchsten Zahlen an Tuberkulosefällen könnten immens viele Menschen betroffen sein.

Unkontrolliert durch eine Behandlung schreitet die Schädigung weiter fort. Das Immunsystem ist immer weniger in der Lage, Krankheiten abzuwehren. Bei jeder Tätigkeit, vom Essen bis zum Reisen, muss die mögliche Keimbelastung berücksichtigt werden.

Aids kann gut behandelt werden, als heilbar gilt die Erkrankung aber eigentlich nicht. Doch eine erfolgreiche Immuntherapie an der Berliner Charité gibt HIV-Infizierten Hoffnung. 18.07.2024 | 1:31 min

Jeder Tag zählt

Jahrelang wurde HIV-Infizierten immer wieder eingeschärft, wie wichtig es sei, die Medikamente jeden Tag, sogar zur gleichen Tageszeit, einzunehmen. Jetzt kann diese wichtige Regel von vielen Menschen unter Umständen nicht mehr befolgt werden.Bereits jetzt wurden Hunderte oder Tausende US-finanzierte Gesundheitspartner in Ländern wie Kenia und Äthiopien entlassen, was zu weitreichenden Lücken bei HIV-Tests, Benachrichtigungen, Pflege und Hilfe auf dem Kontinent führt, der von Pepfar am meisten unterstützt wird. In einigen afrikanischen Kliniken werden Menschen mit HIV abgewiesen.

Die Eindämmung der Auswirkungen des Einfrierens der Auslandshilfe durch die Trump-Regierung während eines 90-tägigen Überprüfungszeitraums und die Klärung dessen, was im Rahmen der Ausnahmeregelung für Pepfar erlaubt ist, wird Zeit erfordern, die viele Menschen laut Gesundheitsexperten nicht haben.

Die Leiterin von UNAIDS, Winnie Byanyima, sagte der AP, dass resistentere Stämme der Krankheit auftreten könnten. Und weitere 3,4 Millionen Kinder könnten zu Waisen werden - eine Erinnerung an die Zeit, als die Welt mit wenigen Mitteln gegen Aids ankämpfte.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren.