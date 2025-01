Pete Hegseth: Wie es für Trumps Wunsch-Pentagon-Chef lief

Für alle in Europa, die auf mehr Klarheit über seine Einstellung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder zur Nato gehofft haben, gab es wenig. In Hegseths Eingangsrede machte er deutlich: Amerikas Grenzen zuerst, an zweiter Stelle kommen die Partner und Verbündeten. China benannte er als Gegner, Russland und die Ukraine ließ er außen vor.