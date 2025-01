Migration: Trump kündigt Strafzölle gegen Kolumbien an

Einreise von Migranten verwehrt : Trump kündigt Strafzölle gegen Kolumbien an

27.01.2025 | 01:32 |

Nachdem Kolumbien US-Flugzeugen mit Migranten an Bord die Landung verwehrt hat, kündigt US-Präsident Trump seine Lieblingsstrafe an: Zölle. Auch die Regierung in Bogota reagiert.