"Auf einmal schwarz": Trumps Lügen über Kamala Harris

Die Stimmung mit Donald Trump auf der Bühne beim Verband Schwarzer Journalisten in Chicago ist von Anfang an gereizt. "Mir wurde noch nie eine Frage auf so schreckliche Art und Weise gestellt", greift er gleich zu Beginn des Interviews die Journalistin an. Sie hatte Trump gefragt, warum schwarze Wählerinnen und Wähler ihm vertrauen sollten. Aus dem Publikum hört man Lachen und Zwischenrufe. "Sind Sie von ABC? Weil ich denke, dass das ein Fake-News-Sender ist", sagt Trump.