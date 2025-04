Trump nach Medizincheck: "Hatte alle Antworten richtig"

Ich weiß nicht, was ich Ihnen anderes sagen soll, als dass ich alle Antworten richtig hatte.

Details zur Art des Tests und zu den konkreten Ergebnissen nannte er jedoch nicht. Trump sagte, er habe auch in der Vergangenheit schon mehrfach kognitive Tests bestritten und nie etwas falsch gemacht.

Auch sonst schwärmte der Präsident über seinen Zustand bei dem Gesundheitscheck. "Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass ich in sehr guter Verfassung war. Ein gutes Herz. Eine gute Seele. Eine sehr gute Seele." Der Bericht mit den Ergebnissen werde am Sonntag veröffentlicht, kündigte er an.