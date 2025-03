Trump: Elon Musk bekommt keine China-Geheimpläne

US-Präsident Donald Trump hat Berichte mehrerer US-Medien dementiert, denen zufolge Tech-Milliardär und Präsidentenberater Elon Musk Einblick in einen Geheimplan für den Fall eines Kriegs mit China erhalten soll. Trump bezeichnete die Berichte am Freitag in seinem Onlinedienst Truth Social als "vollkommen unwahr". Musk werde "zu nichts mit China" unterrichtet, schrieb er zudem in dem Post, der mit den für ihn üblichen Beschimpfungen unliebsamer Medien gespickt war.

Musk: War schon "viele Male" im Verteidigungsministerium

Zunächst hatte die "New York Times" berichtet, dass Musk bei einem Besuch im Pentagon am Freitag ein Briefing zu den Plänen des US-Militärs für einen möglichen Krieg mit China erhalten sollte. Demnach sollte dieses auch taktische Pläne der Marine sowie Zielvorgaben beinhalten. Auch das "Wall Street Journal" und die "Washington Post" berichteten, Musk solle über die China-Pläne unterrichtet werden.

Trump erklärte, China werde bei Musks Besuch im Pentagon "nicht einmal erwähnt oder diskutiert". Musk selbst schrieb in seinem Onlinedienst X, der "New York Times"-Bericht sei "reine Propaganda". Später fügte er in einem weiteren Post an, er sei in den vergangenen Jahren schon "viele Male" im Verteidigungsministerium gewesen und schrieb: "Es ist nicht mein erstes Mal im Gebäude."