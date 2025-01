Debatte um TikTok: Trump offen für Übernahme durch Musk

Für TikTok tickt derzeit die Uhr in den USA . Ein US-Gesetz schrieb vor, dass der in China ansässige TikTok-Eigentümer Bytedance sich bis vergangenen Sonntag von TikTok trennen musste, damit die App weiter in den USA verfügbar bleibt. Das blieb jedoch aus. Die App ging am Wochenende zwischenzeitlich vom Netz.