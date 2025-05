Trumps Nahost-Reise: Handelsvertreter ohne moralischen Anspruch

Noch größer dürfte die Freude bei den Machthabern sein, die erstmals den Zugriff auf modernste Systeme bekommen, die in der Region bisher ausschließlich Israel vorbehalten waren - wie weitreichende Raketen und F35-Kampfjets. Politische Gegenleistung? Keine! Stattdessen aber gute Geschäftsdeals für die Unternehmen der Trump-Familie. Ein milliardenschweres Geschäft mit der trumpschen Kryptowährung in Abu Dhabi. Oder ein Hotel- und Golfresort mit Vergnügungspark für über fünf Milliarden Dollar nördlich von Doha, fünf weitere Immobilienprojekte, darunter Trump-Hotels in Dubai und Saudi-Arabien und - wer weiß - vielleicht ja bald auch in Damaskus.