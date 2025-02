Nato und Trump: Europa darf "nicht Kopf in den Sand stecken"

Auch Bundestagswahlsieger und CDU-Chef Friedrich Merz äußerte jüngst Bedenken über den Fortbestand des Nordatlantik-Bündnisses. Er sei gespannt auf den Nato-Gipfel Ende Juni, ob man dann überhaupt noch über die Nato in ihrer gegenwärtigen Verfassung sprechen werde, "oder ob wir nicht sehr viel schneller europäische Verteidigungsfähigkeit herstellen müssen", sagte Merz am Sonntagabend in der "Berliner Runde" von ZDF und ARD.